В больницы Подмосковья поступило новое оборудование для операций на сосудах

Больницы Московской области с начала этого года получили 18 систем внутрисосудистой визуализации, что соответствует задачам нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.
«Для лечения сердечно-сосудистых патологий необходимо современное оборудование, которое мы продолжаем закупать для наших медицинских организаций. С начала этого года поставили в наши больницы 18 систем внутрисосудистой визуализации на сумму более 430 млн рублей», — рассказал зампред подмосковного правительства — министр здравоохранения Максим Забелин.
Медтехника позволяет врачам во время проведения операции получать высокоточное изображение коронарных артерий и сосудов, а также определять степень их повреждения. Системы уже поступили в Жуковскую, Люберецкую, Королевскую, Мытищинскую, Воскресенскую, Дмитровскую, Долгопрудненскую, Сергиево-Посадскую и другие больницы.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.