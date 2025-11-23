Во Владимирской области прошел форум «Благодарная Россия»

Межрегиональный молодежный историко-патриотический форум «Благодарная Россия» завершился во Владимирской области. Мероприятие проходило с 17 по 19 ноября в поддержку нацпроекта «Молодежь и дети», сообщили в управлении массовых коммуникаций администрации губернатора региона.
Форум собрал представителей субъектов Центрального федерального округа. Трехдневная программа включала мероприятия, посвященные сохранению историко-культурного наследия, популяризации отечественной истории среди молодежи и укреплению традиционных духовно-нравственных ценностей. Ребята смогли познакомиться с практиками соседних регионов, обзавестись новыми знакомствами. Участники также посетили знаковые исторические места Владимирской области: усыпальницу князя Дмитрия Пожарского и Спасо-Евфимиев монастырь.
«В рамках форума “Благодарная Россия” мы создаем условия для культурного взаимообмена, расширяем горизонты понимания особенностей каждой национальности, традиций и обычаев народов, проживающих в нашем государстве», — отметила министр молодежной политики Владимирской области Елена Янина.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.