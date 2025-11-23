В трех районах Омской области временно отключат телевещание

В понедельник, 24 ноября, с 9:00 до 18:00 в Черлаке будет полностью отсутствовать вещание всех телеканалов и «Радио России». В этот же день, с 11:00 до 14:00, сигнал пропадет в Павлоградке не более чем 20 минут. 26 ноября в селе Паново Крутинского района запланировано получасовое отключение телеканалов первого мультиплекса в период 11:00−15:00. Речь идет о каналах с 1 по 10 «кнопки», включая «Первый», «Россия 1» и «НТВ».