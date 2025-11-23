Ричмонд
+7°
сильный туман
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В трех районах Омской области временно отключат телевещание

Профилактические работы затронут Черлак, Павлоградку и Паново.

Источник: Комсомольская правда

В трех населенных пунктах Омской области произойдут временные отключения телевещания. Профилактические работы запланированы на 24 и 26 ноября. В связи с этим, как сообщили в РТРС, в отдельных локациях приостановится подача сигнала.

В понедельник, 24 ноября, с 9:00 до 18:00 в Черлаке будет полностью отсутствовать вещание всех телеканалов и «Радио России». В этот же день, с 11:00 до 14:00, сигнал пропадет в Павлоградке не более чем 20 минут. 26 ноября в селе Паново Крутинского района запланировано получасовое отключение телеканалов первого мультиплекса в период 11:00−15:00. Речь идет о каналах с 1 по 10 «кнопки», включая «Первый», «Россия 1» и «НТВ».

Специалисты отметили, что работы могут быть перенесены из-за неблагоприятных погодных условий.

Ранее «КП Омск» сообщила, что по итогам 2024 года регион оказался в числе лидеров туристического рейтинга РФ.