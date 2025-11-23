В хуторе Садовом на Кубани благоустроили парк

Запланированные в этом году работы по благоустройству парка в хуторе Садовом Краснодарского края подошли к концу. Общественную территорию обновляют по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в министерстве ТЭК и ЖКХ региона.
«На территории парка площадью более трех гектаров подрядчик завершил благоустройство. В настоящее время ведется работа по приемке объекта. Здесь уложили пешеходные дорожки, установили объекты малых архитектурных форм. Обустроили две детские площадки — для мальчиков и девочек разного возраста. Для ребят создали современные безопасные пространства со специальным покрытием и игровыми комплексами. В парке смонтировали системы уличного освещения, видеонаблюдения и радиосвязи», — рассказал врио министра ТЭК и ЖКХ Краснодарского края Вячеслав Шапошник.
Отметим, что благоустройство общественного пространства ведется поэтапно. В следующем году работы будут продолжены: в порядок приведут участок вокруг мемориального комплекса в память о погибших в годы Великой Отечественной войны. Кроме того, проектом предусмотрена установка уличной сцены. Всего в этом году в Краснодарском крае по национальному проекту планируют преобразить более 100 территорий.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.