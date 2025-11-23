В хуторе Садовом на Кубани благоустроили парк

Отметим, что благоустройство общественного пространства ведется поэтапно. В следующем году работы будут продолжены: в порядок приведут участок вокруг мемориального комплекса в память о погибших в годы Великой Отечественной войны. Кроме того, проектом предусмотрена установка уличной сцены. Всего в этом году в Краснодарском крае по национальному проекту планируют преобразить более 100 территорий.