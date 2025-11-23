Могила народного артиста Беларуси Ярослава Евдокимова вся в цветах после дня его рождения.

Новый период в жизни начался в середине 1990-х, когда Евдокимов переехал из Беларуси в Москву. В свое время Евдокимов рассказывал «Комсомолке», что в Беларуси по-прежнему живут его родственники, близкие. Известно, что даже в зрелом возрасте Ярослав Евдокимов работал с педагогом по вокалу.