Могила народного артиста Беларуси Ярослава Евдокимова вся в цветах после дня его рождения.

Могила народного артиста Беларуси Ярослава Евдокимова утопает в цветах на минском кладбище «Лесное» после дня рождения популярного певца 22 ноября.
Это был первый день рождения после его ухода 22 августа 2025-го. Певца не стало в возрасте 78 лет. Причина смерти Ярослава Евдокимова была названа его вдовой Ириной Крапивницкой:
— Полтора года Ярослав болел раком легких.
Певец умер в Минске, где лечился от онкологии. 24 августа Ярослава Евдокимова похоронили на кладбище «Лесное» в Минске. Могила артиста находится на аллее напротив центрального входа на самый новый минский некрополь.
Напомним, Ярослав Евдокимов родился в ноябре 1946 года в украинском Ровно. Значительная часть жизни, в том числе становление Евдокимова как артиста прошло в Беларуси. Все началось в 1975-м, когда он, не имея музыкального образования, стал солистом-вокалистом Белгосфилармонии.
Позже он закончил Минское музыкальное училище имени Глинки. Параллельно выступал с Ансамблем песни и танца Белорусского военного округа, а потом в качестве солиста Гостелерадио БССР. Стал заслуженным, а после и народным артистом Беларуси.
Новый период в жизни начался в середине 1990-х, когда Евдокимов переехал из Беларуси в Москву. В свое время Евдокимов рассказывал «Комсомолке», что в Беларуси по-прежнему живут его родственники, близкие. Известно, что даже в зрелом возрасте Ярослав Евдокимов работал с педагогом по вокалу.
Среди главных песен, исполненных Евдокимовым, — «Поле памяти», «Майский вальс», «Замова», «Все сбудется, “Колодец”, “Палыновая ростань”, “За Дунаем”, “Зачарованая”, “Фантазер”.
