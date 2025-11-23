Ричмонд
Милиция объявила в розыск и показала фото белоруса, который при себе имеет оружие

Милиция заявила про розыск белоруса, у которого при себе холодное оружие.

Источник: Комсомольская правда

Милиция заявила про розыск белоруса, у которого при себе холодное оружие. Подробности обнародовали в пресс-службе УВД Миноблисполкома.

В ведомстве сообщили, что Березинским РОВД устанавливается местонахождение жителя Березино Василия Малика 1978 года рождения. Он проживает на улице Победы, дом 47, корпус 3, квартира 11.

В милиции отметили, что разыскиваемый 22 ноября 2025 года совершил насилие в отношении сотрудника органов внутренних дел. И заявили, что при себе фигурант имеет холодное оружие. В пресс-службе сообщили, что мужчина был одет в темно-зеленую куртку с капюшоном, темные штаны, черные кроссовки. Белорусов призывают проявлять осторожность.

«Звонить по телефонам: +375297614570, +375295051814, +375292404925 либо 102», — отметили в милиции.

