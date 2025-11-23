Милиция объявила в розыск и показала фото белоруса, который при себе имеет оружие

В милиции отметили, что разыскиваемый 22 ноября 2025 года совершил насилие в отношении сотрудника органов внутренних дел. И заявили, что при себе фигурант имеет холодное оружие. В пресс-службе сообщили, что мужчина был одет в темно-зеленую куртку с капюшоном, темные штаны, черные кроссовки. Белорусов призывают проявлять осторожность.