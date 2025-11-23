В подмосковной деревне Карино открыли фельдшерско-акушерский пункт

Фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) в деревне Карино Московской области открылся после ремонта при поддержке нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Медицинскую помощь в обновленном учреждении получают как взрослые, так и дети, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Подмосковья.
В ФАПе на улице Октябрьской пациентам доступны консультация фельдшера, первый этап диспансеризации, вакцинация. Также там льготным категориям граждан могут выдать лекарства. Кроме того, медработник ведет диспансерное наблюдение пациентов с хроническими заболеваниями.
«На прошлой неделе в деревне Козловка Зарайска уже заработал фельдшерско-акушерский пункт после ремонта. Сегодня в деревне Карино после проведенных ремонтных работ возобновил прием пациентов очередной ФАП. В нем обновили интерьер, установили новую мебель», — рассказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.