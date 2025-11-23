С понедельника в Ростове начнут массово отключать электроэнергию

В Ростове-на-Дону с понедельника, 24 ноября, стартуют плановые отключения электроэнергии. Это связано с техническим обслуживанием и заменой оборудования. В «Донэнерго» рассказали, где и когда не будет света.
В понедельник, 24 ноября, обесточат дома, расположенные по следующим адресам: ул. Бусыгина 1−13, 2, 2А; ул. Васильева 1−7, 4−12; ул. Сурмача 2−6, 5, 17/8, 16−20; ул. Яковлева 11−15, 4−12; гаражи «Масса»; ул. Алейникова 6/1.
Во вторник, 25 ноября, свет отключат по следующим адресам: ул. Бусыгина 1−13, 2, 2А; ул. Васильева 1−7, 4−12; ул. Сурмача 2−6, 5, 17/8, 16−20; ул. Яковлева 11−15, 4−12; гаражи «Масса»; ул. Алейникова 6/1.
В среду, 26 ноября, электричества не будет в домах, расположенных по таким адресам: 1, 2, 3, 4, 5 улицы; ул. Красноаксайская 2−18; ул. 45-я линия 31−37; ул. 47-я линия 1−27, 2−14; ул. 49-я линия 2−24, 1−35; пер. Балканский 1−31, 113, 2−40; ул. Кизитериновская Балка; пер. Кирилловский 1−15, 2−14; ул. 1, 2-я Левая 1−15, 2−22; ул. 43-я линия 16−48, 17−29; ул. 41-я линия 26−52, 23−47; ул. 39-я линия 1, 35−77, 80−92; ул. 2-я Пролетарская 77−115, 56−84; ул. Богданова 80−84; ул. Подвойского 33/128; ул. 35-я линия 94−138; ул. 33-я линия 72−132, 79−141; ул. Богданова 40−54, 51−71; ул. Подвойского 44−56, 25−33; ул. Городовикова 18−24, 35.
В четверг, 27 ноября, обесточат дома на таких улицах: пер. Бурный 1−23, 2−10; пер. Веселый 18−34; ул. Гусева 104−122; ул. КИМа 1; ул. Минераловодская 80−146, 101−165; ул. Некрасовская 20; ул. Писательская 5−7, 8−12; пер. Подпольный 1−13; ул. Республиканская 97−159, 106−138; ул. Скачкова 25−33, 34−50.
