Гладков назвал примерное число покинувших регион белгородцев

БЕЛГОРОД, 23 ноя — РИА Новости. Девяносто процентов жителей Белгородской области, покинувших регион, вернутся после окончания СВО, выразил уверенность губернатор Вячеслав Гладков.
По словам Гладкова, число уехавших граждан в Белгородской области определяют по количеству открепившихся полисов ОМС. Таких в регионе 60 тысяч человек, в первую очередь, это жители приграничных районов с детьми.
«Я уверен, что 90% тех, кто уехал сегодня, после окончания специальной военной операции в течение трех-четырех месяцев вернутся в Белгородскую область. Потому что ни разу, когда работал в нескольких регионах, я не видел такого отношения к своей родной земле, как у жителей области», — сказал Гладков журналистам на пресс-конференции.