В Крыму ремонтируют дорогу Восход — Новосельцы

Трассу Восход — Новосельцы, которая соединяет несколько населенных пунктов Республики Крым, обновляют по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Протяженность ремонтируемого участка составляет 4,7 км, сообщили в министерстве транспорта региона.
Сейчас на объекте ведутся работы по укладке верхнего слоя покрытия — это финальный этап ремонта. Ранее специалисты уже укрепили земляное полотно, обустроили основание из щебеночной смеси и уложили выравнивающий слой асфальтобетона. Позже дорожники нанесут разметку, установят знаки и сделают остановочные площадки.
Ремонт автомобильной дороги Восход — Новосельцы имеет важное социально-экономическое значение для Красногвардейского района. Обновленная трасса улучшит транспортное сообщение между селами Восход, Новосельцы, Чапаево, Щербаково, обеспечит более комфортные и безопасные условия для движения транспорта, а также повысит доступность социальных объектов и инфраструктуры для местных жителей.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.