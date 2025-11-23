В ЦИК предупредили о проблеме дипфейков на грядущих выборах

«Все мы понимаем, что против России ведется настоящая информационная война. Мы это видим каждые выборы: бесчисленные DDos-атаки, бюрократический терроризм, когда комиссию забрасывают однотипными обращениями о том, что якобы какие-то нарушения, финансовый терроризм, когда по копейке перечисляют в избирательные фонды, фейки хорошо известные, дипфейки проявляются. Дипфейки, я думаю, конечно, в полной мере проявятся в период избирательной кампании в следующем году», — сказала она в ходе пленарной сессии Всероссийского конгресса наблюдателей.