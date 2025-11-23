Ничего не хотят: у современных детей нет интереса жить — советы психиатра

«То количество информации, которую ребенок воспринимает с младенчества, физиологически мы, люди, не успеваем обрабатывать. Мы настолько психологически акселлерировали с точки зрения головного мозга и центральной нервной системы, чтобы быть готовыми к тому объему информативной нагрузки, которая сейчас оказывается в том числе на наших детей», — сказала эксперт в ходе пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре РИА Новости Крым.