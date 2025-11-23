Ничего не хотят: у современных детей нет интереса жить — советы психиатра

«То количество информации, которую ребенок воспринимает с младенчества, физиологически мы, люди, не успеваем обрабатывать. Мы настолько психологически акселлерировали с точки зрения головного мозга и центральной нервной системы, чтобы быть готовыми к тому объему информативной нагрузки, которая сейчас оказывается в том числе на наших детей», — сказала эксперт в ходе пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре РИА Новости Крым.
По словам психиатра, пережившие «лихие 90-е» родители современных подростков, решив материальные проблемы детей, думают, что решили все их проблемы. И в этом заключается ошибка.
«Мы лишили детей основной потребности — преодоления, взросления на опыте, на каком-то интересе. У них сейчас нет интереса выжить, они теряют тот самый интерес жить. И это остро чувствуется на текущих приемах у психиатра. Количество обращений, когда ребенок ничего не хочет, просто колоссально», — заметила специалист.
Шурыгина отметила, что из ее опыта и опыта ее коллег, большая часть обратившихся к специалистам детей социально не организованы.
«Они не спортсмены, не музыканты, не танцоры. Они не рисуют, не играют на инструментах, не ходят в походы. У них нет заинтересованности жить. У них есть социальное благополучие, а психологического благополучия в семье, к сожалению, нет», — объяснила специалист.
Она настоятельно попросила родителей не игнорировать просьбы ребенка обратиться за помощью к психологам или даже к психиатрам.
«Абсолютно любой сигнал ребенка, даже если он с точки зрения родителей не имеет под собой никакой подоплеки, должен быть предметом пристального внимания и обращения к профильному специалисту. Отдайте на усмотрение специалистов возможность решить те проблемы, которые озвучивает ваш ребенок. Игнорирование — это то самое опасное, что преследует сейчас наших детей», — убеждена эксперт.