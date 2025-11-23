Производство макарон на Ставрополье выросло почти на 7% в этом году

Около 37,7 тыс. тонн макаронных изделий произвели в Ставропольском крае за 9 месяцев этого года, что на 6,5% больше показателя аналогичного периода в 2024-м, сообщили в краевом правительстве. Развитие экспорта соответствует целям нацпроекта «Международная кооперация и экспорт».
Работающие в отрасли производства макаронных изделий предприятия обеспечивают поставки как на внутренний рынок, так и за его пределы.
«В регионе работает 750 предприятий в пищевой сфере, 14 из них производят макаронные изделия. Они наполняют краевой рынок и экспортируют продукцию во многие регионы и в 13 стран, среди которых ключевыми импортерами выступают Армения, Грузия и Туркменистан», — сказал министр экономического развития края Антон Доронин.
Ставрополье продолжает наращивать производство пищевой продукции, добавил он.
Нацпроект «Международная кооперация и экспорт» предполагает создание сквозной системы поддержки отечественных компаний, а также внедрение инструментов для переориентации на дружественные рынки. Основные задачи нацпроекта — оптимизация наиболее эффективных действующих механизмов и усиление работы по формированию востребованной российским бизнесом инфраструктуры в странах-импортерах. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.