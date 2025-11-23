Гладков рассказал, почему сейчас не станет строить памятники в регионе

«На сегодняшний день наша с вами главная задача, сообщества — все подвиги, которые есть, зафиксировать. И второе — защитить людей. Памятники, вот это точно после окончания войны. Если я начну инициировать строительство памятников сейчас, меня надо гнать с этой работы. Я сейчас говорю не про могилы, а если мы говорить будем про памятники в городах. У нас точно с вами не та обстановка», — ответил Гладков на пресс-конференции на вопрос об увековечении подвига населенных пунктов, подвергающихся атакам ВСУ.