Гладков рассказал, почему сейчас не станет строить памятники в регионе

БЕЛГОРОД, 23 ноя — РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что его «надо гнать с работы», если он сейчас будет инициировать строительство памятников в регионе, в настоящее время главная задача — защита людей и фиксация подвигов.
«На сегодняшний день наша с вами главная задача, сообщества — все подвиги, которые есть, зафиксировать. И второе — защитить людей. Памятники, вот это точно после окончания войны. Если я начну инициировать строительство памятников сейчас, меня надо гнать с этой работы. Я сейчас говорю не про могилы, а если мы говорить будем про памятники в городах. У нас точно с вами не та обстановка», — ответил Гладков на пресс-конференции на вопрос об увековечении подвига населенных пунктов, подвергающихся атакам ВСУ.
Он отметил, что договорился с главами муниципалитетов о создании мест увековечения памяти погибших мирных жителей и тех, кто защищал регион с оружием в руках.
«Если у нас выбор будет, что сделать: восстановить жилье, коммуникации, котельные, генераторы на средства, которые помогают спасти, или памятник — я за первое… Война закончится — точно все будет», — добавил Гладков.