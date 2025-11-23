В Новочеркасске подвели итоги детского конкурса донской продукции

Итоги городского детско-юношеского конкурса по вопросам защиты прав потребителей «Сделано на Дону. Я люблю донские продукты» подвели в центральной библиотеке имени Пушкина города Новочеркасска. Конкурс был приурочен ко Дню качества и прошел в соответствии с задачами нацпроекта «Молодежь и дети», сообщили в Министерстве региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области.
Организаторами мероприятия выступили отдел потребительского рынка и защиты прав потребителей и управление образования. Ребятам необходимо было выполнить работы на тему донской продукции. Комиссия рассмотрела более 200 творческих проектов из общеобразовательных и дошкольных учреждений города. Победителям и призерам вручили грамоты и подарки, награды получили 30 детей.
«Дорогие ребята, вы продемонстрировали не только талант и фантазию, но и живой интерес к тому, чем славится наш регион. Поздравляю вас с успешным участием в замечательном конкурсе. Отдельные слова благодарности хочу адресовать организаторам, экспертному сообществу, членам жюри и всем, кто участвовал в подготовке и проведении этого мероприятия», — сказала исполняющая обязанности заместителя главы администрации города Марина Суздаль.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.