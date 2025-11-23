Разработчик рассказал, что доволен ИИ-роботом, который станцевал для Путина

«Конечно, он сделал все, что мы планировали, но нам еще предстоит сделать многое, чтобы он стал лучше, быстрее и полезнее», — рассказал разработчик тележурналисту «России 1» Павлу Зарубину, отвечая на вопрос о том, доволен ли он итогами презентации робота Путину.