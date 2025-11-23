Разработчик рассказал, что доволен ИИ-роботом, который станцевал для Путина

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 23 ноя — РИА Новости. Разработчик первого ИИ-робота «Сбера», который станцевал для президента РФ Владимира Путина в ходе международной конференции по искусственному интеллекту, рассказал, что доволен роботом, но предстоит еще многое сделать, чтобы его улучшить.
«Конечно, он сделал все, что мы планировали, но нам еще предстоит сделать многое, чтобы он стал лучше, быстрее и полезнее», — рассказал разработчик тележурналисту «России 1» Павлу Зарубину, отвечая на вопрос о том, доволен ли он итогами презентации робота Путину.
Также разработчик рассказал, что робота планируется применять в индустриальных сферах и на складах.
Глава государства 19 ноября посетил конференцию «Сбера» AI Journey-2025 в Москве. Во время осмотра выставки Путину продемонстрировали первого ИИ-робота «Сбера», который исполнил для президента ритмичный танец.