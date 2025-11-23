Ричмонд
+7°
сильный туман
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Четвероногий антистресс: пес Лаки поднимает настроение спасателям Башкирии

Пес Лаки стал новым сотрудником Госкомитета РБ по ЧС в Уфе.

Источник: Комсомольская правда

Глава Госкомитета РБ по ЧС Кирилл Первов представил в своем телеграм-канале нового четвероногого сотрудника — пса по кличке Лаки. Как отметил руководитель ведомства, животные становятся полноценными членами коллектива и способствуют поднятию настроения.

— Маленький щенок вступил в отряд полгода назад и уже стал всеобщим любимцем. Он с удовольствием следит за работой коллег и всегда встречает их радостным вилянием хвоста, рассказал в соцсетях Кирилл Первов.

Спасатели называют Лаки настоящим антистрессом для тех, кто круглосуточно обеспечивает безопасность жителей республики. По словам сотрудников, веселый нрав пса напоминает о том, что даже в такой серьезной работе всегда есть место для тепла и улыбок.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.