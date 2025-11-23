Четвероногий антистресс: пес Лаки поднимает настроение спасателям Башкирии

Глава Госкомитета РБ по ЧС Кирилл Первов представил в своем телеграм-канале нового четвероногого сотрудника — пса по кличке Лаки. Как отметил руководитель ведомства, животные становятся полноценными членами коллектива и способствуют поднятию настроения.
— Маленький щенок вступил в отряд полгода назад и уже стал всеобщим любимцем. Он с удовольствием следит за работой коллег и всегда встречает их радостным вилянием хвоста, рассказал в соцсетях Кирилл Первов.
Спасатели называют Лаки настоящим антистрессом для тех, кто круглосуточно обеспечивает безопасность жителей республики. По словам сотрудников, веселый нрав пса напоминает о том, что даже в такой серьезной работе всегда есть место для тепла и улыбок.
