Четвероногий антистресс: пес Лаки поднимает настроение спасателям Башкирии

Спасатели называют Лаки настоящим антистрессом для тех, кто круглосуточно обеспечивает безопасность жителей республики. По словам сотрудников, веселый нрав пса напоминает о том, что даже в такой серьезной работе всегда есть место для тепла и улыбок.