Турмаршрут в Барнауле «Городские истории» победил на Всероссийском конкурсе

Экскурсионный маршрут «Городские истории», созданный на территории исторической части Барнаула в 2024 году, победил на Всероссийской туристской премии «Маршрут года-2025», которая проводится в соответствии с задачами нацпроекта «Туризм и гостеприимство». Итоги подвели в Перми с 13 по 15 ноября, сообщили в администрации Барнаула.
Маршрут размечен бронзовыми арт-объектами в виде букв-человечков и птиц. Около каждой фигурки есть QR-код, который ведет на аудиодорожку гида, размещенного на туристическом портале города. Аудиогид посвящен истории развития Барнаула от истоков до современности. Всего на маршруте установлено 22 фигурки.
По результатам оценки экспертов, «Городские истории» признан лучшим онлайн-маршрутом и занял первое место. Право на участие в финальных мероприятиях премии в этом году получили 360 проектов из 59 регионов России и Республики Беларусь.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.