Шесть новостроек возведут в четырех районах Москвы по программе реновации

«Сегодня на месте сноса старых домов строят шесть жилых комплексов для реализации программы реновации в центре столицы. Новостройки располагаются в четырех районах: по две из них в Басманном и Красносельском, по одной в Таганском и Пресненском. Суммарно во всех них оборудуют свыше 1,3 тысячи квартир с готовой улучшенной отделкой», — рассказал Овчинский.