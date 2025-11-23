Шесть новостроек возведут в четырех районах Москвы по программе реновации

Новые жилые комплексы построят на месте ранее демонтированных домов в Басманном, Красносельском, Таганском и Пресненском районах Москвы, сообщил министр правительства столицы, руководитель городского департамента градостроительной политики Владислав Овчинский. Высокие темпы возведения жилья соответствуют целям и инициативам нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
«Сегодня на месте сноса старых домов строят шесть жилых комплексов для реализации программы реновации в центре столицы. Новостройки располагаются в четырех районах: по две из них в Басманном и Красносельском, по одной в Таганском и Пресненском. Суммарно во всех них оборудуют свыше 1,3 тысячи квартир с готовой улучшенной отделкой», — рассказал Овчинский.
По его словам, первые этажи новых домов сделают нежилыми, в будущем там откроются объекты социально-бытовой инфраструктуры. Придомовые территории комплексно благоустроят: высадят деревья и кустарники, оборудуют площадки для активного отдыха и занятий спортом.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.