Синоптики сказали, в каких районах Беларуси ожидается сильный снег 24 ноября, в понедельник. Об этом сообщает портал pogoda.by.
Согласно прогнозу синоптиков, 24 ноября в ночное время в стране сохранится влияние циклона, который смещается с территории Украины в северо-восточном направлении. Ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью временами по Беларуси будут осадки (снег, мокрый снег, по востоку с дождем). По северной части страны ожидается сильный снег, местами по востоку сильные осадка, и также налипание мокрого снега. Объявлен оранжевый уровень опасности.
Синоптики добавляют, что в дневные часы во многих районах также прогнозируется кратковременный снег, мокрый снег. На отдельных участках дорог ночью и утром слабый туман, гололед, гололедица. Ветер окажется юго-западный. Ночью температура воздуха составит от −1 до −6 градусов, по юго-восточной части будет от 0 до +1 градуса. Днем — от −4 до +1 градуса.
Тем временем синоптик Дмитрий Рябов сказал о ночных заморозках и снеге на неделе с 24 по 30 ноября: «Снег с дождем, но погожий циклон к выходным».
