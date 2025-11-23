Синоптики сказали, в каких районах Беларуси ожидается сильный снег 24 ноября

Согласно прогнозу синоптиков, 24 ноября в ночное время в стране сохранится влияние циклона, который смещается с территории Украины в северо-восточном направлении. Ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью временами по Беларуси будут осадки (снег, мокрый снег, по востоку с дождем). По северной части страны ожидается сильный снег, местами по востоку сильные осадка, и также налипание мокрого снега. Объявлен оранжевый уровень опасности.