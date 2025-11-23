В последнем домашнем матче года «Крылья Советов» уверенно обыграли «Ростов»

Футбольный клуб «Крылья Советов» в домашнем матче Российской премьер-лиги выиграл у «Ростова» со счетом 2:0.
Уже на шестой минуте игры гол забил Иван Олейников — вышел один на один с вратарем и пробил в дальний угол ворот. Во втором тайме на 55-й минуте отличился коста-риканский легионер «Крыльев» Джимми Марин — получил мяч в штрафной от Ильзата Ахметова и хладнокровно отправил его в сетку.
Накануне тольяттинский «Акрон» вырвал победу у «Сочи».
