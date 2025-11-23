Климатолог раскрыл две причины, почему в Беларуси стали чаще фиксировать смерчи

Младший научный сотрудник лаборатории климатических исследований Института природопользования Национальной академии наук Иван Буяков раскрыл две причины, почему в Беларуси стали чаще фиксировать смерчи. Подробности приводит агентство «Минск-Новости».
Климатолог обратил внимание, что в Беларуси смерчи стали фиксировать чаще по двум причинам. Первая, отмечает он, состоит в том, что нагретая атмосфера может содержать больше влаги на единицу объема. Подобное делает грозы и мощнее, и они становятся способными породить воронку.
Вторая причина заключается в улучшении системы наблюдений за такими локальными явлениями.
— Появилось новое оборудование, например, спутники, метеорологические радары. Кроме того, с развитием интернета и массовым появлением гаджетов зафиксировать любое необычное явление стало на порядок легче, — уточнил Иван Буяков.
