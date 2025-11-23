Ричмонд
Климатолог раскрыл две причины, почему в Беларуси стали чаще фиксировать смерчи

Климатолог заявил, что в Беларуси стали чаще фиксировать смерчи.

Источник: Комсомольская правда

Младший научный сотрудник лаборатории климатических исследований Института природопользования Национальной академии наук Иван Буяков раскрыл две причины, почему в Беларуси стали чаще фиксировать смерчи. Подробности приводит агентство «Минск-Новости».

Климатолог обратил внимание, что в Беларуси смерчи стали фиксировать чаще по двум причинам. Первая, отмечает он, состоит в том, что нагретая атмосфера может содержать больше влаги на единицу объема. Подобное делает грозы и мощнее, и они становятся способными породить воронку.

Вторая причина заключается в улучшении системы наблюдений за такими локальными явлениями.

— Появилось новое оборудование, например, спутники, метеорологические радары. Кроме того, с развитием интернета и массовым появлением гаджетов зафиксировать любое необычное явление стало на порядок легче, — уточнил Иван Буяков.

Ранее климатолог сказал, как меняется погода в Беларуси: «Зима сократится до одного месяца, а лета будет четыре месяца».

Тем временем климатолог сказал, как изменились осадки в Беларуси: «Всего за минуту на квадратный метр может выпадать несколько литров воды».

А еще Белгидромет сказал, когда зима с морозами придет в Беларусь.