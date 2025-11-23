Татьяна Савинова раскритиковала поликлинику в Академическом за очереди

Заместитель губернатора — министр здравоохранения Свердловской области Татьяна Савинова лично столкнулась с системными проблемами в новой поликлинике Академического района. Проверка была инициирована после многочисленных жалоб жителей на невозможность записаться к врачам. Об этом министр рассказала в прямом эфире телеканала ОТВ.
В ходе визита Татьяна Савинова попыталась записаться к участковому терапевту и обнаружила, что ближайший свободный талон доступен только через две недели. По словам пациентов, попасть к узким специалистам можно спустя месяцы ожидания.
Самое парадоксальное, что врачи в штате поликлиники есть. Проблема не в кадрах и не в финансах, а в «безобразных процессах», которые руководство медицинского учреждения не удосужилось наладить за год работы.
— В новой поликлинике процессы выстроены безобразно. Я к участковому врачу не могу записаться на две недели вперед. Это базовая функция. Это позор, — прокомментировала Татьяна Савинова.
Для устранения выявленных недостатков был предложен комплекс конкретных мер. В их числе — внедрение системы, которая будет проверять, легко ли дозвониться в регистратуру, а также организация работы дежурных терапевтов для приема пациентов в день обращения.
Кроме того, в ближайшее время для всех руководителей городских поликлиник будет проведено совещание по вопросам организации работы медицинских учреждений. Татьяна Савинова также предупредила, что практика внезапных проверок будет продолжена.