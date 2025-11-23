В Орске впервые провели фестиваль-конкурс театрального искусства

Первый городской фестиваль-конкурс театрального искусства «Маска Фест» прошел в Орске Оренбургской области в соответствии с задачами нацпроекта «Молодежь и дети». Мероприятие состоялось во Дворце культуры нефтехимиков, сообщили в администрации города.
Конкурс собрал более двухсот участников из Оренбурга, Ясного, Кувандыка, Новотроицка. Уникальное событие стало не только платформой для выступлений талантливых артистов, но и творческой лабораторией. Специальными гостями фестиваля выступили представители экспертного совета, которые подготовили серию мастер-классов.
В рамках мероприятия ребята участвовали в номинациях: «Малые театральные формы», «Оригинальный жанр», «Художественное слово». Конкурсанты освоили ключевые приемы актерского мастерства, расширили профессиональный кругозор, а также отработали на практике новые техники сценической речи.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.