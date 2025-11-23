Московская компания увеличила выпуск упаковочной пленки

Столичная компания «БАРСА Групп» нарастила выпуск упаковочной пленки на 64% благодаря участию в федеральном проекте «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в Департаменте экономической политики и развития Москвы.
В качестве пилотного потока для внедрения бережливых технологий на предприятии выбрали процесс производства стрейч-пленки. Продажа этой продукции обеспечивает треть выручки компании. С помощью столичных экспертов специалисты «БАРСА Групп» внедрили почасовой производственный анализ и ежедневную инвентаризацию, организовали хранение сырья и готовой продукции по системе 5С, ввели автономное обслуживание оборудования, разработали чек-листы для отдела продаж и еще ряд мер. Все это позволило ускорить процесс перемещения материалов, сократить брак и аварийные простои оборудования.
В результате время производственного цикла — от получения заказа до поступления готовой продукции на склад — сократилось с 20,5 до 11 часов. Выпуск упаковочной пленки вырос: теперь бригада из четырех человек производит более 22 тысяч роликов пленки в месяц вместо 13,4 тысячи. Объем неиспользуемых запасов уменьшился на 75%.
Компания планирует распространить опыт, полученный на пилотном потоке, на другие участки. Для этого 14 сотрудников обучили методикам бережливого производства, двое из них стали сертифицированными инструкторами. Столько же работников прошли обучение на онлайн-платформе «производительность.рф».
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.