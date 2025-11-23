Московская компания увеличила выпуск упаковочной пленки

В качестве пилотного потока для внедрения бережливых технологий на предприятии выбрали процесс производства стрейч-пленки. Продажа этой продукции обеспечивает треть выручки компании. С помощью столичных экспертов специалисты «БАРСА Групп» внедрили почасовой производственный анализ и ежедневную инвентаризацию, организовали хранение сырья и готовой продукции по системе 5С, ввели автономное обслуживание оборудования, разработали чек-листы для отдела продаж и еще ряд мер. Все это позволило ускорить процесс перемещения материалов, сократить брак и аварийные простои оборудования.