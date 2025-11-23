В школе села Нижняя Тавда в Тюменской области открылся агротехкласс

Открытие агротехнического класса состоялось на базе школы в селе Нижняя Тавда Тюменской области, сообщили в региональном департаменте агропромышленного комплекса. Такие кабинеты обустраиваются в образовательных учреждениях по нацпроекту «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности».
На уроках в агротехклассе ребята ближе познакомятся с миром сельского хозяйства и смогут приобрести практические навыки на мастер-классах, экскурсиях в научные лаборатории, а также благодаря участию в реальных исследовательских проектах. В день открытия учащимся вручили памятные символы в знак начала их пути в отрасли АПК.
Ранее сообщалось, что в Государственном аграрном университете Тюменской области начала работу новая специализированная аудитория Петербургского тракторного завода. Площадка оснащена мультимедийной установкой, информационными стендами, а также реальными агрегатами тракторов «Кировец». Там планируют готовить высококвалифицированных специалистов для сельского хозяйства и организовать курсы повышения квалификации для работников агропредприятий региона.
Основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» — развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.