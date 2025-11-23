В школе села Нижняя Тавда в Тюменской области открылся агротехкласс

На уроках в агротехклассе ребята ближе познакомятся с миром сельского хозяйства и смогут приобрести практические навыки на мастер-классах, экскурсиях в научные лаборатории, а также благодаря участию в реальных исследовательских проектах. В день открытия учащимся вручили памятные символы в знак начала их пути в отрасли АПК.