В Марий Эл улучшили дорогу Басалаево — Салтакъял

Напомним, что ранее в этом году в Куженерском районе отремонтировали около 7 км дорог и один мост. Специалисты улучшили подъезд к поселку городского типа Куженер, дорогу Ерошкино — Тумьюмучаш — Конганур, мост через реку Немду и подходы к нему.