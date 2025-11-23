В Марий Эл улучшили дорогу Басалаево — Салтакъял

Автомобильную дорогу Басалаево — Салтакъял обновили в Куженерском районе Республики Марий Эл. Работы выполнили в ходе реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в Марийскавтодоре.
Специалисты сняли изношенное покрытие и уложили новое асфальтобетонное полотно. Также они укрепили обочины щебнем, обновили покрытие на автобусной остановке и отремонтировали 10 водопропускных труб.
Отметим, что обновленная дорога обеспечивает доступ к ключевым социальным объектам жителям села Салтакъял. Теперь они смогут проезжать по современной дороге к местному Дому культуры, памятнику участникам Великой Отечественной войны, а также к деревообрабатывающему предприятию.
Напомним, что ранее в этом году в Куженерском районе отремонтировали около 7 км дорог и один мост. Специалисты улучшили подъезд к поселку городского типа Куженер, дорогу Ерошкино — Тумьюмучаш — Конганур, мост через реку Немду и подходы к нему.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.