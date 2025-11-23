Ричмонд
+7°
туман
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Из-за отсутствия документов и ненадлежащего вида павильон в Уфе пошел под снос

Незаконный павильон на Коммунистической в Уфе демонтировали.

Источник: Комсомольская правда

В башкирской столице на остановке «Коммунистическая» демонтирован незаконно установленный нестационарный торговый объект. Об этом сообщил глава администрации Ленинского района Олег Котов.

По его информации, павильон длительное время простаивал в закрытом состоянии, а его внешний облик не отвечал городским стандартам. Основной причиной для демонтажа послужило отсутствие у владельца всей необходимой разрешительной документации на размещение торговой точки на данном земельном участке. Мера реализована в рамках наведения порядка в сфере уличной торговли.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.