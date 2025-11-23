Из-за отсутствия документов и ненадлежащего вида павильон в Уфе пошел под снос

По его информации, павильон длительное время простаивал в закрытом состоянии, а его внешний облик не отвечал городским стандартам. Основной причиной для демонтажа послужило отсутствие у владельца всей необходимой разрешительной документации на размещение торговой точки на данном земельном участке. Мера реализована в рамках наведения порядка в сфере уличной торговли.