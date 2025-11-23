Вертолетный завод из Казани стал лауреатом конкурса «Авиастроитель года»

Дипломы лауреатов вручили авторским коллективам КВЗ и Центрального аэрогидродинамического института им. Н. Е. Жуковского (ЦАГИ). На заводе была создана сама конструкция и освоена технология одношагового формования, улучшающая технические характеристики лопастей, а в ЦАГИ разработали новую компоновку винтов и провели испытания.