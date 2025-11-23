Ричмонд
Вертолетный завод из Казани стал лауреатом конкурса «Авиастроитель года»

Награду присудили за разработку модернизированных лопастей винтов вертолета «Ансат».

Казанский вертолетный завод (КВЗ) получил награду на конкурсе «Авиастроитель года». Ее присудили за разработку модернизированных лопастей несущего и рулевого винтов вертолета «Ансат», что соответствует задачам нацпроекта «Промышленное обеспечение транспортной мобильности», сообщили в Министерстве промышленности и торговли Республики Татарстан.

Дипломы лауреатов вручили авторским коллективам КВЗ и Центрального аэрогидродинамического института им. Н. Е. Жуковского (ЦАГИ). На заводе была создана сама конструкция и освоена технология одношагового формования, улучшающая технические характеристики лопастей, а в ЦАГИ разработали новую компоновку винтов и провели испытания.

После внедрения модернизированных лопастей максимальный взлетный вес «Ансата» увеличится с 3,6 тыс. до 3,8 тыс. кг. Благодаря новым технологиям не только уменьшится уровень шума на местности и расход топлива, но и увеличится крейсерская скорость полета.

Благодаря нацпроекту «Промышленное обеспечение транспортной мобильности» люди смогут передвигаться быстро, безопасно и комфортно. Этому будет способствовать рост выпуска электромобилей, гражданской авиатехники, судов, а также качественная подготовка специалистов в профильных сферах. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.