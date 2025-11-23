Вертолетный завод из Казани стал лауреатом конкурса «Авиастроитель года»

Казанский вертолетный завод (КВЗ) получил награду на конкурсе «Авиастроитель года». Ее присудили за разработку модернизированных лопастей несущего и рулевого винтов вертолета «Ансат», что соответствует задачам нацпроекта «Промышленное обеспечение транспортной мобильности», сообщили в Министерстве промышленности и торговли Республики Татарстан.
Дипломы лауреатов вручили авторским коллективам КВЗ и Центрального аэрогидродинамического института им. Н. Е. Жуковского (ЦАГИ). На заводе была создана сама конструкция и освоена технология одношагового формования, улучшающая технические характеристики лопастей, а в ЦАГИ разработали новую компоновку винтов и провели испытания.
После внедрения модернизированных лопастей максимальный взлетный вес «Ансата» увеличится с 3,6 тыс. до 3,8 тыс. кг. Благодаря новым технологиям не только уменьшится уровень шума на местности и расход топлива, но и увеличится крейсерская скорость полета.
Благодаря нацпроекту «Промышленное обеспечение транспортной мобильности» люди смогут передвигаться быстро, безопасно и комфортно. Этому будет способствовать рост выпуска электромобилей, гражданской авиатехники, судов, а также качественная подготовка специалистов в профильных сферах. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.