В Воткинске пройдет очный этап конкурса «На родине П. И. Чайковского»

Второй (очный) этап первого Международного детско-юношеского конкурса «На родине П. И. Чайковского» состоится в Воткинске с 30 ноября по 3 декабря. Мероприятие привлечет внимание мировой общественности к культурному потенциалу Удмуртии, а также будет способствовать выявлению и поддержке талантливых музыкантов, что является одной из целей нацпроекта «Семья», сообщили в региональном министерстве культуры.