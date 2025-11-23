В Воткинске пройдет очный этап конкурса «На родине П. И. Чайковского»

Второй (очный) этап первого Международного детско-юношеского конкурса «На родине П. И. Чайковского» состоится в Воткинске с 30 ноября по 3 декабря. Мероприятие привлечет внимание мировой общественности к культурному потенциалу Удмуртии, а также будет способствовать выявлению и поддержке талантливых музыкантов, что является одной из целей нацпроекта «Семья», сообщили в региональном министерстве культуры.
Первый этап был отборочным (заочный отбор по видеозаписям). Из 210 поданных заявок во второй этап прошли 68 юных музыкантов из семи стран: России, Республики Беларусь, Казахстана, Таджикистана, Узбекистана, Вьетнама и Китая. Наиболее активно в событии участвуют воспитанники ведущих музыкальных учебных заведений России, включая известные школы и консерватории Москвы, Санкт-Петербурга и Казани.
Конкурсанты продемонстрируют свое мастерство в четырех номинациях: «фортепиано», «струнные инструменты», «деревянные духовые инструменты» и «медные духовые инструменты». На родину Петра Ильича Чайковского участники приедут уже 29 ноября. С 30 ноября по 1 декабря состоятся конкурсные испытания, а 3 декабря — торжественная церемония награждения и гала-концерт.
Оценивать конкурсантов будут ведущие педагоги российских музыкальных вузов и наставники благотворительного фонда «Новые имена» им. Иветты Вороновой. В перерыве между очными прослушиваниями и гала-концертом конкурса члены жюри проведут мастер-классы и поделятся опытом и знаниями с юными участниками.
«Для нас важно, чтобы юные музыканты не только показали свое мастерство, но и почувствовали атмосферу нашего края — доброжелательную, вдохновляющую, пропитанную любовью к искусству. Помимо конкурсных прослушиваний мы постарались сделать программу насыщенной и теплой: гости смогут увидеть достопримечательности республики. Уверен, Удмуртия станет для ребят местом, куда им захочется вернуться снова», — сообщил министр культуры региона Владимир Соловьев.
Следить за мероприятием можно в официальной группе ВКонтакте и на сайте Удмуртской государственной филармонии.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.