В Ростове резко выросли цены на билеты в кино

В Центральном банке России рассказали о том, на какие категории товаров и услуг повлияла инфляция. Так, по данным аналитиков, резко подскочила стоимость билетов в кино, за год цена выросла почти на 8 процентов. Это вызвано увеличением расходов на содержание залов.