В Ростове резко выросли цены на билеты в кино

В Центральном банке России рассказали о том, на какие категории товаров и услуг повлияла инфляция. Так, по данным аналитиков, резко подскочила стоимость билетов в кино, за год цена выросла почти на 8 процентов. Это вызвано увеличением расходов на содержание залов.
Также за год поднялись цены на лекарства. Рост составил 7,86%.
— Заметно подорожал бензин. Из-за ремонта на некоторых нефтеперерабатывающих заводах производство топлива в стране снизилось, и цены на оптовом рынке выросли. Кроме того, спрос на бензин увеличился из-за проведения аграриями полевых работ, — рассказали в ЦБ.
А вот товары длительного пользования, такие как инструменты и оборудование, компьютеры и средства связи, в октябре подешевели. Это объясняется некоторым укреплением рубля, а также снижением спроса в условиях охлаждения потребительского кредитования.
