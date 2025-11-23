Ричмонд
В Ростове резко выросли цены на билеты в кино

На Дону цены на билеты в кино выросли из-за расходов на содержание помещений.

Источник: Комсомольская правда

В Центральном банке России рассказали о том, на какие категории товаров и услуг повлияла инфляция. Так, по данным аналитиков, резко подскочила стоимость билетов в кино, за год цена выросла почти на 8 процентов. Это вызвано увеличением расходов на содержание залов.

Также за год поднялись цены на лекарства. Рост составил 7,86%.

— Заметно подорожал бензин. Из-за ремонта на некоторых нефтеперерабатывающих заводах производство топлива в стране снизилось, и цены на оптовом рынке выросли. Кроме того, спрос на бензин увеличился из-за проведения аграриями полевых работ, — рассказали в ЦБ.

А вот товары длительного пользования, такие как инструменты и оборудование, компьютеры и средства связи, в октябре подешевели. Это объясняется некоторым укреплением рубля, а также снижением спроса в условиях охлаждения потребительского кредитования.

