В подмосковной Балашихе отремонтировали детский сад

Воспитанники дошкольного отделения № 17 в Балашихе вернулись в обновленное здание после капитального ремонта, который проводился в соответствии с задачами нацпроекта «Молодежь и дети». Здание площадью 4 тыс. кв. м рассчитано на 320 мест, сообщили в Министерстве информации и молодежной политики Московской области.
Детский сад расположен на улице Маяковского в микрорайоне Железнодорожный и относится к школе № 7 с углубленным изучением отдельных предметов. В учреждении полностью обновили оборудование и мебель, установили современные пожарные системы, провели благоустройство прилегающей территории и обустроили детские площадки.
«Мы ежегодно включаем наши объекты образования в программу капитального ремонта. В этом году был отремонтирован детский сад № 17. Здесь выполнены работы по капитальному ремонту здания и заменены инженерные коммуникации. Родители, когда начали работы, переживали за уличное пространство и обращались к нам с просьбой озеленения территории. Мы учли это пожелание, и рабочие сделали действительно хороший современный детский сад с большим количеством прогулочных зон», — сказал глава округа Сергей Юров.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.