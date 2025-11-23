В подмосковной Балашихе отремонтировали детский сад

«Мы ежегодно включаем наши объекты образования в программу капитального ремонта. В этом году был отремонтирован детский сад № 17. Здесь выполнены работы по капитальному ремонту здания и заменены инженерные коммуникации. Родители, когда начали работы, переживали за уличное пространство и обращались к нам с просьбой озеленения территории. Мы учли это пожелание, и рабочие сделали действительно хороший современный детский сад с большим количеством прогулочных зон», — сказал глава округа Сергей Юров.