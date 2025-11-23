Тяга к вере у молодых людей естественна, заявили в Росмолодежи

«Стоит сказать, что есть такое сейчас мнение, что для молодых людей становится модным приходить к вере… Когда мы говорим о вере, речь совершенно не идет о моде, трендах. Речь идет о том, что сейчас все то, что нам пытались привить извне, чуждые ценности, модели поведения просто в период вызовов и изменений отторгаются молодыми людьми. И мы говорим не о моде, а о естественном состоянии нашей страны и наших молодых людей… Духовный стержень и опора — это то, что нужно нашим молодым людям, именно поэтому они приходят к вере», — сказал Лескин на открытии форума.