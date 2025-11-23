В Волгоградской области высадили почти миллион деревьев в 2025 году

Самые массовые посадки прошли в Арчединском, Старополтавском, Ольховском и Новоаннинском лесничествах. В рамках акции деревья высаживали не только на территории лесного фонда, но и в населенных пунктах. Участниками акции стали около 3,5 тыс. жителей региона. Они укоренили саженцы сосны, акации, дуба, вяза, березы, ясеня и других пород.