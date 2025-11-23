В Волгоградской области высадили почти миллион деревьев в 2025 году

Участники акции «Сохраним лес» нацпроекта «Экологическое благополучие» в Волгоградской области в этом году высадили 953 тыс. деревьев. Об этом сообщили в региональном комитете природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии.
Самые массовые посадки прошли в Арчединском, Старополтавском, Ольховском и Новоаннинском лесничествах. В рамках акции деревья высаживали не только на территории лесного фонда, но и в населенных пунктах. Участниками акции стали около 3,5 тыс. жителей региона. Они укоренили саженцы сосны, акации, дуба, вяза, березы, ясеня и других пород.
Отметим, что за годы участия Волгоградской области в акции высажено более 1,5 млн деревьев. Участие в ней приняли около 17,5 тыс. человек.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.