Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Куршской косе появились оригинальные придорожные плакаты

Авторами информационных стендов стали дети-участники конкурса, проведенного администрацией национального парка.

Источник: Зеленоградск Подслушано

Национальный парк «Куршская коса» обзавелся новой «фишкой». Теперь вдоль пролегающей через заповедник автомобильной дороги установлены яркие информационные стенды, напоминающие о правилах поведения на охраняемой законом природной территории в целом о бережном отношении к его обитателям.

Авторами оригинальных плакатов стали дети, которые приняли участие в только что завершившемся конкурсе «Не кормить = сохранить!». Главной целью мероприятия, как можно догадаться по его названию, обозначили привлечение внимания к проблеме кормления диких животных.

— Такие творческие конкурсы помогают парку донести до посетителей мысль о недопустимости вмешательства в естественный баланс экосистемы, — убеждены в администрации нацпарка.