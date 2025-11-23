На Куршской косе появились оригинальные придорожные плакаты

Национальный парк «Куршская коса» обзавелся новой «фишкой». Теперь вдоль пролегающей через заповедник автомобильной дороги установлены яркие информационные стенды, напоминающие о правилах поведения на охраняемой законом природной территории в целом о бережном отношении к его обитателям.
Авторами оригинальных плакатов стали дети, которые приняли участие в только что завершившемся конкурсе «Не кормить = сохранить!». Главной целью мероприятия, как можно догадаться по его названию, обозначили привлечение внимания к проблеме кормления диких животных.
— Такие творческие конкурсы помогают парку донести до посетителей мысль о недопустимости вмешательства в естественный баланс экосистемы, — убеждены в администрации нацпарка.