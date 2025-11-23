Аким, Фелиция и Генри: как волгоградцы называли младенцев в октябре

Родителей новорожденных в Волгоградской области можно разделить на две группы. Одна — это мамы и папы, которые выбирают для малышей хорошо известные и распространенные имена. А другая — это родители, которые необычно называют детей. Эта тенденция в очередной раз подтвердилась по итогам октября.