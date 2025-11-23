В Воронежскую область поступило пять дронов для защиты леса от пожаров

Воронежский лесопожарный центр получил пять дронов марки «Геоскан 801» для мониторинга и борьбы с лесными пожарами. Оборудование закупили по нацпроекту «Беспилотные авиационные системы», сообщили в региональном министерстве лесного хозяйства.
«Использование беспилотных авиационных систем является важным шагом в модернизации лесопожарной службы Воронежской области, — сказал министр лесного хозяйства области Вячеслав Оробинский. — Это позволит сократить время обнаружения пожаров, минимизировать ущерб, наносимый огнем лесным ресурсам, и повысить безопасность лесного хозяйства региона».
Дроны поступят в распоряжение Новоусманской, Давыдовской, Сомовской, Новохоперской и Рамонской лесопожарных станций, сотрудники которых прошли соответствующее обучение.
При поддержке нацпроекта «Беспилотные авиационные системы» создаются и используются гражданские беспилотники. В фокусе внимания — разработка, стандартизация и серийный выпуск дронов и их комплектующих, а также развитие системы непрерывной подготовки специалистов по производству таких устройств. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.