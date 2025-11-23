Волгоградцам напомнили, чем было отмечено 23 ноября в Сталинградской битве

На этот день советским войскам не удалось создать сплошной внешний фронт окружения. Его общая протяженность составляла больше 450 км. Красноармейцами было прикрыто не более 265-ти. Но и у гитлеровцев не было сплошной линии обороны. Больше того — на участке Лихая — Ростов образовалась огромная не занятая ими брешь.