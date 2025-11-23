Ричмонд
Волгоградцам напомнили, чем было отмечено 23 ноября в Сталинградской битве

В музее-заповеднике «Сталинградская битва» напомнили, чем был отмечен день 23 ноября в 1942 году.

Источник: музей-заповедник «Сталинградская битва»

В Telegram-канале музея опубликовали фрагмент воспоминаний Маршала Советского Союза, дважды Героя Советского Союза Александра Василевского.

На этот день советским войскам не удалось создать сплошной внешний фронт окружения. Его общая протяженность составляла больше 450 км. Красноармейцами было прикрыто не более 265-ти. Но и у гитлеровцев не было сплошной линии обороны. Больше того — на участке Лихая — Ростов образовалась огромная не занятая ими брешь.

Важнейшей задачей советских войск оставалась скорейшая ликвидация окруженной группировки врага и освобождение сил, которые были заняты этой операцией. Далее планировалось наметить проведение новой наступательной операции силами Юго-Западного и левого крыла Воронежского фронтов, чтобы нанести врагу как можно более чувствительный удар в общем направлении на Миллерово, Ростов.

Ранее «АиФ-Волгоград» рассказывал, как 83 года назад началось контрнаступление на Волге.