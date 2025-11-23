В поселке Старожилово Рязанской области отремонтируют улицу Толстого

Участок дороги по улице Толстого протяженностью 2 км отремонтируют в 2026 году по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» в поселке Старожилово Рязанской области. Об этом сообщили в региональном министерстве транспорта и автомобильных дорог.
Эта улица — одна из центральных в поселке. Она ведет к ключевым учреждениям и местам отдыха, таким как ЗАГС, Петропавловская церковь, Дом культуры, пенсионный фонд, парк и пляж. В рамках капитального ремонта специалисты заменят асфальтобетонное покрытие на новое. Также они укрепят обочины, сделают тротуары и заменят освещение. Завершить работы планируют к концу августа 2026 года.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.