В поселке Старожилово Рязанской области отремонтируют улицу Толстого

Эта улица — одна из центральных в поселке. Она ведет к ключевым учреждениям и местам отдыха, таким как ЗАГС, Петропавловская церковь, Дом культуры, пенсионный фонд, парк и пляж. В рамках капитального ремонта специалисты заменят асфальтобетонное покрытие на новое. Также они укрепят обочины, сделают тротуары и заменят освещение. Завершить работы планируют к концу августа 2026 года.