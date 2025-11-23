В Ростове из-за ремонта закрыли проезд по части Буденновского

В Ростове-на-Дону устраняют дефекты асфальта, рассказали в городской администрации. В частности, чинят покрытие на проспекте Буденновском на отрезке между Станиславского и Пушкинской, включая перекресток Буденновский — Садовая. Работы затронули всю ширину проезжей части.
В связи с этим водителям необходимо искать пути объезда. Ограничения продлятся до 27 ноября.
— Приносим извинения автомобилистам за временные неудобства, — обратились в городской администрации к участникам дорожного движения.
А с первого декабря будут ограничивать движение на одном из участков Станиславского. Это связано с ремонтом крыши дома. Работы продлятся до мая.
