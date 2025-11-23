Ричмонд
Кинотеатры Ростовской области значительно подняли цены на билеты

Поход в кино в Ростовской области октябре 2025 года стал дороже как в сравнении с показателем октября 2024 года, так и в сравнении с предыдущим месяцем. Об этом сообщается в материалах регионального отделения Центробанка.

Источник: Коммерсантъ

По данным Центробанка, кинотеатры подняли цены на билеты из-за роста расходов на содержание помещений и оплату труда. Отмечается, что в целом в регионе культурно-развлекательные услуги подорожали за год на 7,97%. Рост за месяц составил 1,42%.