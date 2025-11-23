Знак качества сувениров введут в Петербурге, чтобы они не позорили город

Петербург может ввести знак качества для сувениров. С такой инициативой выступил депутат ЗакСа Дмитрий Панов. По его словам, на сегодняшний день многие брелоки, магнитики, календарики, кружки и так далее сделаны так, что попросту позорят город.
— Брелоки, например, часто отвратительного качества и из пластика, быстро ломаются, карабины отваливаются. Если изображается флаг города, то может нарушаться его цветопередача вплоть до перехода в розовые тона, не соблюдаются также пропорции, как и искажаются виды достопримечательностей, — приводит доводы депутата «Парламентская газета».
Панов предлагает продавать сувенирку с символами города, только если она произведена в Северной столице, а если в других регионах, то с маркировкой «Сделано для Петербурга». А для продукции из-за рубежа вообще желательно ввести индивидуальное согласование со Смольным.