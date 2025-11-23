Епископ рассказал, какое будущее нужно строить в России

«Молодой человек сегодня сталкивается с тем, что его ценность пытаются измерять лайками, просмотрами и тому подобное. Однако достоинство человека заключается вовсе не в количестве реакций на экране, а в том, каким он предстает перед Богом и перед своей собственной совестью», — отметил иерарх.