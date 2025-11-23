Епископ рассказал, какое будущее нужно строить в России

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Будущее, которое необходимо строить в России, должно основываться на служении друг другу, а не на безудержном потреблении, заявил председатель синодального отдела по делам молодежи Русской православной церкви епископ Истринский Серафим на Международном межрелигиозном молодежном форуме «Вечные ценности, устремленные в будущее».
«Будущее, которое мы должны построить — это не мир алгоритмов, а мир личности, не мир показных лайков, а мир искренней любви. Не мир безудержного потребления, а мир служения друг другу. Опираясь на мудрость наших традиций и силу нашего молодого поколения, мы сможем построить такие общественные отношения, в которых ценность человека неизмерима, а его духовное достоинство неизменно», — сказал он.
Епископ Серафим подчеркнул, что человека нельзя заменить функцией или технологией, и перед религиозной молодежью стоит серьезная задача: «сохранить человека в человеке, помочь ему не раствориться в цифровом мире и в одиночестве», так как внутренняя пустота и одиночество стали «болезнью» современной действительности.
«Молодой человек сегодня сталкивается с тем, что его ценность пытаются измерять лайками, просмотрами и тому подобное. Однако достоинство человека заключается вовсе не в количестве реакций на экране, а в том, каким он предстает перед Богом и перед своей собственной совестью», — отметил иерарх.