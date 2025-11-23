Синоптики Башкирии предупредили о гололеде и тумане в ближайшие сутки

В ближайшие сутки в регионе ожидается сложная погодная обстановка. Ночью прогнозируются небольшие, а местами и умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега. Погодные явления будут сопровождаться туманом, гололедом и отложением мокрого снега на проводах и деревьях. На дорогах ожидается гололедица.