Ричмонд
+7°
туман
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Синоптики Башкирии предупредили о гололеде и тумане в ближайшие сутки

В Башкирии объявлено об ухудшении погодных условий.

Источник: Комсомольская правда

В ближайшие сутки в регионе ожидается сложная погодная обстановка. Ночью прогнозируются небольшие, а местами и умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега. Погодные явления будут сопровождаться туманом, гололедом и отложением мокрого снега на проводах и деревьях. На дорогах ожидается гололедица.

Днем осадки существенно прекратятся. Ветер будет слабым, переменных направлений, со скоростью 0−5 метров в секунду. Температура ночью прогнозируется от −2 до +3 градусов, а днем воздух прогреется от 0 до +5 градусов.

Автомобилистам следует быть особенно внимательными: на отдельных участках дорог ожидается ухудшение видимости из-за тумана до 500 метров и менее.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.