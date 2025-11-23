Синоптики Башкирии предупредили о гололеде и тумане в ближайшие сутки

В ближайшие сутки в регионе ожидается сложная погодная обстановка. Ночью прогнозируются небольшие, а местами и умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега. Погодные явления будут сопровождаться туманом, гололедом и отложением мокрого снега на проводах и деревьях. На дорогах ожидается гололедица.
Днем осадки существенно прекратятся. Ветер будет слабым, переменных направлений, со скоростью 0−5 метров в секунду. Температура ночью прогнозируется от −2 до +3 градусов, а днем воздух прогреется от 0 до +5 градусов.
Автомобилистам следует быть особенно внимательными: на отдельных участках дорог ожидается ухудшение видимости из-за тумана до 500 метров и менее.
