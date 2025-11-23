Запущенная учеными МГУ гидроракета установила рекорд РФ, взлетев на 309 м

Гидроракеты — это любительские ракеты на воде и сжатом воздухе, используемые в образовательных целях. Запуск ракеты длиной 2,5 м и с 4 л воды на борту состоялся 22 ноября на аэродроме в Киржаче Владимирской области, она была создана в рамках реализуемого вузом образовательного проекта «Ракета на километр».