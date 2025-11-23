Автодор: приморские города Кубани приобретают статус курорта одного дня

По данным «Автодора», до центра Анапы из станицы Марьянской по новой дороге можно доехать за полтора часа, а от М-4 «Дон» через западный обход Краснодара путь займет два часа. Сокращение времени в дороге, как считают в компании, позволяет жителям Кубани, Адыгеи и других регионов России ездить в Анапу, Геленджик и Новороссийск на выходные.