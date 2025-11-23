Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Автодор: приморские города Кубани приобретают статус курорта одного дня

В «Автодоре» отметили рост популярности скоростной трассы А-289 в Краснодарском крае и подчеркнули, что города, расположенные на Черноморском побережье региона, становятся курортами одного дня для ряда туристов.

Источник: Коммерсантъ

Об этом сообщается в официальном Telegram-канале госкомпании.

По данным «Автодора», до центра Анапы из станицы Марьянской по новой дороге можно доехать за полтора часа, а от М-4 «Дон» через западный обход Краснодара путь займет два часа. Сокращение времени в дороге, как считают в компании, позволяет жителям Кубани, Адыгеи и других регионов России ездить в Анапу, Геленджик и Новороссийск на выходные.

Отдельно в «Автодоре» отметили растущую популярность Краснодара, сообщив, что город приобретает особый статус для гостей из разных субъектов страны.