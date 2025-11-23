Климатолог заявил, что елка под угрозой исчезновения в Беларуси — вот почему

Младший научный сотрудник лаборатории климатических исследований Института природопользования Национальной академии наук Иван Буяков заявил, что елка под угрозой исчезновения в Беларуси. Подробности пишет агентство «Минск-Новости».
Буяков заметил, что в Беларуси по причине летней жары, а также иссушения верхних слоев почвы может почти исчезнуть ель.
— Поскольку у ели корни идут по верху (а летом эти слои почвы иссушаются), деревья испытывают водный стресс, меньше вырабатывают смолы, на них нападает короед, ельники сохнут, — пояснил климатолог.
По его словам, в последнее время довольно много вырубок стало именно там, где ельники. Иван Буяков заметил: если среднемноголетняя температура воздуха в июле превышает 20 градусов, то ели становится некомфортно.
— Большее распространение получат южные широколиственные породы деревьев — граб, вяз, бук, тополь, ясень, — отметил специалист.
Ранее климатолог сказал, как меняется погода в Беларуси: «Зима сократится до одного месяца, а лета будет четыре месяца».
Тем временем климатолог сказал, как изменились осадки в Беларуси: «Всего за минуту на квадратный метр может выпадать несколько литров воды».
Кроме того, синоптик Дмитрий Рябов сказал о ночных заморозках и снеге на неделе с 24 по 30 ноября: «Снег с дождем, но погожий циклон к выходным».