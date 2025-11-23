В Челябинске впервые пройдет ночной забег по городскому бору

Уникальное для города спортивное событие — ночной забег Monahi Night Trail — состоится 13 декабря в центральном парке культуры и отдыха им. Ю. А. Гагарина в Челябинске. Мероприятие соответствует целям и задачам госпрограммы «Спорт России», сообщили в аппарате губернатора и правительства региона.
Всего в забеге примут участие 500 человек. Они преодолеют дистанции в 5 и 10 км. Старт и финиш будут организованы в лесопарковой зоне парка Гагарина, а трасса пройдет по хорошо знакомым жителям города маршрутам — обкомовской дороге, тропам здоровья и исследователей.
Чтобы быть заметными на ночной трассе, бегунам рекомендуют использовать светоотражающие повязки, фонарики и неоновые палочки. К участию допускаются все, кто имеет необходимую спортивную подготовку и медицинскую справку установленной формы. Все финишеры получат памятную атрибутику, а победители — дипломы и специальные призы. Главный подарок для абсолютных победителей и лучших в возрастных категориях — беговой абонемент на все старты проекта Go Run в 2026 году на любую дистанцию.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.