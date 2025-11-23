В Челябинске впервые пройдет ночной забег по городскому бору

Чтобы быть заметными на ночной трассе, бегунам рекомендуют использовать светоотражающие повязки, фонарики и неоновые палочки. К участию допускаются все, кто имеет необходимую спортивную подготовку и медицинскую справку установленной формы. Все финишеры получат памятную атрибутику, а победители — дипломы и специальные призы. Главный подарок для абсолютных победителей и лучших в возрастных категориях — беговой абонемент на все старты проекта Go Run в 2026 году на любую дистанцию.