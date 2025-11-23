В Томске расскажут о методах диагностики и терапии в области нейронаук

Мастер-класс «Современные методы диагностики и терапии невротических расстройств, связанных со стрессом» состоится в лаборатории нейропсихиатрии, наркологии и психотерапии Сибирского государственного медицинского университета в Томске. Внедрение инновационных подходов способствует улучшению диагностики и лечения невротических расстройств, что является важным вкладом в реализацию нацпроекта «Новые технологии сбережения здоровья», сообщили в департаменте информационной политики администрации региона.
Встреча пройдет 27 ноября в 16:00. Участники мастер-класса получат представление о трансляционном подходе, объединяющем научные открытия, цифровые инструменты и клиническую практику. Чтобы узнать о технологиях нейронауки, необходимо зарегистрироваться на мастер-класс по ссылке.
Специалистов и будущих профессионалов в области психиатрии, клинической психологии и нейротехнологий ждет знакомство с передовыми диагностическими технологиями. Для них продемонстрируют диагностические возможности 21-канального электроэнцефалографа для регистрации и анализа электрической активности коры головного мозга. Также им расскажут об аппаратно-программном комплексе «Психотест», обеспечивающим объективную оценку когнитивных функций в ходе психометрического тестирования. Еще состоится презентация системы биологической обратной связи с применением ЭЭГ-мониторинга для тренировки навыков нейрофизиологической саморегуляции.
Благодаря комплексу мер нацпроекта «Новые технологии сбережения здоровья» медицинские исследования и разработки становятся эффективнее. Создаются условия для их использования на практике. Одна из основных целей — достижение технологического суверенитета в производстве лекарственных препаратов, продуктов тканевой инженерии и медицинских изделий. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.