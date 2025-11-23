В Томске расскажут о методах диагностики и терапии в области нейронаук

Специалистов и будущих профессионалов в области психиатрии, клинической психологии и нейротехнологий ждет знакомство с передовыми диагностическими технологиями. Для них продемонстрируют диагностические возможности 21-канального электроэнцефалографа для регистрации и анализа электрической активности коры головного мозга. Также им расскажут об аппаратно-программном комплексе «Психотест», обеспечивающим объективную оценку когнитивных функций в ходе психометрического тестирования. Еще состоится презентация системы биологической обратной связи с применением ЭЭГ-мониторинга для тренировки навыков нейрофизиологической саморегуляции.