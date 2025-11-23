В Нижнем Новгороде более 700 человек приняли участие в карьерном форуме

Более 700 студентов, школьников и представителей работающей молодежи приняли участие в карьерном форуме «Молодой Нижний». Его организовали в Нижнем Новгороде в ходе реализации национального проекта «Кадры», сообщили в пресс-службе правительства региона.
Форум проводится четвертый год подряд и собирает три возрастные категории: школьников, студентов и работающую молодежь. Участники встретились с представителями 38 предприятий и организаций Нижнего Новгорода, а также 16 образовательных учреждений города. В программу мероприятия вошли: выставка работодателей, выставка вузов и ссузов, панельная дискуссия, дайджест востребованных и уникальных профессий, презентации компаний. Также были открыты интерактивные зоны от предприятий, зона кванториума, работал консалтинговый центр и многое другое.
Открылся форум панельной дискуссией «Профессиональное будущее молодежи в условиях современной действительности», на которой участники вместе с работодателями и представителями власти обсудили вопросы реализации профессионального потенциала молодежи на предприятиях и организациях Нижнего Новгорода и области. Например, генеральный директор Корпорации развития Нижегородской области Игорь Ищенко в рамках панельной дискуссии рассказал о возможностях, предоставляемых начинающим специалистам в особой экономической зоне «Кулибин».
«Активно работая с тремя возрастными категориями, мы увидели, насколько важен прямой диалог между ними. Наш форум задуман как эффективный инструмент такой коммуникации, где выстраивается четкая цепочка: вопрос школьника — опыт студента — карьерная траектория молодого специалиста — ценные советы работодателя», — отметил директор департамента социальных коммуникаций и молодежной политики администрации Нижнего Новгорода Артур Штоян.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.