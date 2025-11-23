В Нижнем Новгороде более 700 человек приняли участие в карьерном форуме

Форум проводится четвертый год подряд и собирает три возрастные категории: школьников, студентов и работающую молодежь. Участники встретились с представителями 38 предприятий и организаций Нижнего Новгорода, а также 16 образовательных учреждений города. В программу мероприятия вошли: выставка работодателей, выставка вузов и ссузов, панельная дискуссия, дайджест востребованных и уникальных профессий, презентации компаний. Также были открыты интерактивные зоны от предприятий, зона кванториума, работал консалтинговый центр и многое другое.